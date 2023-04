Super Mario Bros. Il Film: Jack Black vorrebbe Pedro Pascal come Wario

Jack Black, doppiatore di Bowser in Super Mario Bros. Il Film, ha suggerito come nuovo character del sequel Wario, doppiato da Pedro Pascal.

Il lungometraggio animato Super Mario Bros. Il Film sta conquistando i box-office mondiali e si parla già di possibili sequel e spin-off (come quello su Donkey Kong), ma uno dei doppiatori principali ha già avanzato una candidatura per un nuovo personaggio: secondo Jack Black la voce ideale di Wario sarebbe quella di Pedro Pascal.

Ecco le parole di Jack Black:

Non è scontato il ritorno di Bowser. Io ho lavorato alla saga di Kung Fu Panda ed in ogni film c’è stato un villain diverso. Potrebbero fare la stessa cosa con Super Mario. Sapete chi potrebbe essere un cattivo veramente forte? Potrei essere chiamato in causa per dare una mano a Mario per combattere il più temibile villain tra tutti. Sto parlando di Wario. Pedro Pascal è Wario.

Sarebbe clamoroso aver in un sequel su Super Mario anche la voce di Pedro Pascal. Ricordiamo che in questo primo film i doppiatori originali sono Chris Pratt come Mario, Anya Taylor-Joy che fa la voce di Peach, Charlie Day è Luigi, Keegan-Michael Key fa Toad, Fred Armisen doppia Cranky Kong, Khary Payton è il Pinguino King, e Seth Rogen fa Donkey Kong.