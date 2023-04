Two Point Campus e l’esilarante caccia all’uovo pasquale

È arrivata la primavera e Two Point Campus è pronto a celebrare la Pasqua con un “faUOVOloso” aggiornamento. L’apprezzatissimo manageriale a tema universtario di Two Point Studios ha appena ricevuto l’aggiornamento primaverile che regala una ventata fresca di nuovi oggetti, un nuovo completo per lo staff e una nuova modalità Sfida, che farà scattare una caccia all’uovo in tutto il campus e farà “schiudere” entusiasmo dei giocatori.

Wiggy Silverbottom è tornato, con la sua inconfondibile combo di tempo libero in eccesso e pessime idee in abbondanza. Questa volta ha seppellito la sua preziosissima collezione di uova “Fitzpocket” in tutta la contea di Two Point. Nella nuova modalità Sfida i giocatori dovranno partecipare alla “Gallina dalle uova d’oro” per scovare i preziosi tesori sepolti di Silverbottom. Una volta trovati, i giocatori potranno utilizzare le uova colorate per decorare il loro campus, oppure venderle per guadagnare un po’ di soldi. Oltre alla caccia all’uovo, l’aggiornamento primaverile di Two Point Campus introduce un nuovo completo per lo staff dotato di orecchie da coniglietto e tantissimi oggetti a tema primaverile come i coniglietti di cioccolato, pollastrelli decorativi e uova giganti.

Con tanti corsi fantastici e divertenti da provare, i giocatori devono fornire ai loro studenti e insegnanti tutto ciò di cui hanno bisogno per aiutarli a vivere (e sopravvivere) un fantastico anno accademico. L’aggiornamento primaverile di Two Point Campus è disponibile gratuitamente su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5 fino al 21 aprile 2023. L’aggiornamento sarà lanciato su Nintendo Switch la prossima settimana e durerà fino al 21 aprile.

Chi non è in possesso di una copia del gioco può acquistare Two Point Campus con uno sconto del 30% su Steam e Nintendo Switch a partire da oggi, 6 aprile. L’offerta su Steam terminerà il 10 aprile e su Nintendo Switch il 20 aprile. Per ulteriori informazioni su Two Point Campus potete visitare il sito www.twopointcampus.com.

