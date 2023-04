Twitter sta censurando i link verso Substack: perfino Matt Taibbi non ne può più di Musk

Diversi utenti hanno segnalato di non riuscire più a condividere link di Substack su Twitter. Substack è una piattaforma leader nel settore delle newsletter: in maniera estremamente semplice, gli autori possono creare ed impaginare una newsletter e, potenzialmente, raggiungere in questo modo migliaia di persone in tutto il mondo. È molto nota anche in Italia e viene usata soprattutto dai giornalisti.

Substack, essendo per certi versi un “mondo chiuso”, non offre molti strumenti per aiutare gli autori a far crescere organicamente il pubblico delle loro newsletter ed è molto comune che gli utenti utilizzino social come Twitter e Instagram per pubblicizzare i loro contenuti.

Tentando di pubblicare un link che rimanda a Substack su Twitter, gli utenti ora ricevono un messaggio di errore che gli avvisa che “alcune azioni su questo tweet sono state disabilitate da Twitter”. Possibile che si tratti di un glitch, o forse di una complicazione causata dal blocco delle API gratuite del social network? Può darsi, ma il tempismo non è dei migliori: solamente poche ore prima del blocco, Substack aveva lanciato “Notes”, una nuova funzione che consente agli autori di scrivere brevi note, condividere immagini e altri contenuti multimediali. Concettualmente, Substack Notes non è molto diverso da Twitter, che nasce come piattaforma di micro-blogging.

Engadget scrive che Twitter non è nuovo alla censura dei social rivali visti come una potenziale minaccia al suo core business. In passato aveva ristretto i tweet con link che rimandavano a Mastodon, Facebook, Instagram e Truth Social.

Since sharing links to my articles is a primary reason I come to this platform, I was alarmed and asked what was going on. I was given the option of posting articles on Twitter instead. I’m obviously staying at Substack, and will be moving to Substack Notes next week. — Matt Taibbi (@mtaibbi) April 7, 2023

Con il blocco dei link verso Substack, Elon Musk ha perso il consenso di numerosi suoi supporter. Perfino il giornalista Matt Taibbi, che aveva collaborato con Musk all’inchiesta Twitter Files, ha annunciato che non posterà più nulla su Twitter in protesta contro questa controversa decisione. I fondatori di Substack hanno pubblicano una breve nota, dove hanno dichiarato di essere “delusi che Twitter abbia scelto di limitare la capacità degli scrittori di condividere il proprio lavoro”.