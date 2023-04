The Last of Us Parte 1: la nuova patch 1.0.2.0 risolve diversi problemi su PC

Naughty Dog ha rilasciato una nuova patch per la versione PC di The Last of Us Parte 1: l'aggiornamento risolve diversi problemi.

Naughty Dog ha rilasciato una nuova patch per la versione PC di The Last of Us: Parte 1 che punta a migliorare le prestazioni del gioco e a ridurre i grossi problemi riscontrati. Vi ricordiamo che il titolo soffriva di carichi inspiegabili su GPU e CPU, crash improvvisi e in generale di una scarsa ottimizzazione, anche per quanto riguarda la versione Steam Deck.

La patch 1.0.2.0 giunge quindi con l’obiettivo di migliorare “prestazioni, esperienza utente, elementi visivi e altro” e include “correzioni specifiche per la piattaforma e componenti hardware”. Le note, che trovate a questo indirizzo, descrivono in dettaglio il lunghissimo elenco di correzioni apportate per problemi relativi a texture, animazioni, crush improvvisi e tanti altri bug.

A new patch for The Last of Us Part I on PC is now live. Patch 1.0.2 addresses some crashes, improves performance in some areas, and fixes several gameplay and UI issues including some animation, texture, and lighting bugs. Read the patch notes here: https://t.co/npMjqJOkH7 — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 7, 2023

Stando a quanto riportato dalle segnalazioni degli utenti Steam persistono ancora numerosi problemi. Il rilascio di diverse patch distribuite negli ultimi giorni conferma la volontà di Naughty Dog di sistemare i problemi nel più breve tempo possibile, ma a quanto pare la strada sembrerebbe essere ancora lunga.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Last of Us Parte 1 è disponibile ora anche su PS5.

Leggi anche: