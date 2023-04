Super Mario Bros. Il Film: la OST in versione limited e il video musicale di Jack Black

Jack Black presenta l'irresistibile video della sua canzone per Super Mario Bros. Il Film, la cui colonna sonora uscirà anche in versione da collezione.

La colonna sonora di Super Mario Bros. Il Film è molto particolare, perché mixa alcuni classici anni ’80 (non particolarmente originali, in verità, ma molto azzeccati), alcuni dei brani più iconici tra quelli creati da Koji Kondo per i videogiochi della saga e tutta una serie di nuovi pezzi orchestrati dal compositore Brian Tyler… più il “rap degli idraulici” e la canzone più trascinante di tutte, cantata da Jack Black nei panni di Bowser: Peaches. Di quest’ultima possiamo ora vedere un video “ufficiale” interpretato dallo stesso Black in costume, mentre la OST è possibile ascoltarla già in digitale sulle maggiori piattaforme (qui il link a Spotify). Il disco, ad ogni modo, arriverà anche in versione fisica, da collezione.

Wahoo! iam8bit difatti sta accogliendo le prenotazioni per le edizioni da collezione, realizzate su vari formati “nostalgici”. Saranno disponibili due diversi LP, uno solo con le canzoni del rap degli idraulici e Peaches, l’altro con l’intera colonna sonora comprendente i due brani, quelli di Kondo e quelli di Tyler. Quest’ultimo sarà prodotto in due varianti di colore, una delle quali esclusiva per il sito. Non mancheranno il classico CD e la nostalgica cassettina, ad ogni modo. Si tratta di un pre-order, il cui completamente è atteso per il terzo trimestre dell’anno: ci sarà, insomma, un po’ da aspettare prima di poter far girare il disco sul nostro giradischi.

Tyler, in proposito alla colonna sonora, ha dichiarato:

Conosco la musica di Mario molto bene e sono sempre stato molto nostalgico riguardo alla musica scritta da Koji Kondo per i giochi. È stato un grande piacere non solo poter scrivere nuovi temi e musiche per rappresentare Mario nel film, ma anche congiungerle con quelle di Kondo.

Il film, per il resto, dopo un metascore iniziale decisamente “mixed” da parte della critica, sta facendo ottimi risultati al botteghino e riscuotendo anche ottimi commenti di pubblico, come possiamo vedere anche in questo video ufficiale ripreso dall’anteprima italiana.

