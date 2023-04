Hammerwatch II: trailer dell’hack ‘n’ slash in arrivo su PC e console

Quest’estate vedrà la luce l’attesissimo seguito dell’hack ‘n’ slash d’azione e avventura che ha venduto milioni di copie, da Crackshell e Modus Games: Hammerwatch II. I primi dettagli sul gioco sono stati rivelati insieme a uno splendido trailer in pixel art. Gli eroi che sono alla ricerca del bundle definitivo di Hammerwatch II possono scegliere tra la versione digitale e quella fisica, che include oggetti cosmetici aggiuntivi e voci dei personaggi a 39,99 $ presso i principali rivenditori.

Hammerwatch II, in arrivo quest’estate su PC, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e 5 e Nintendo Switch, offre un’esperienza di gioco alla Hammerwatch migliorata e più ricca, con nuovissimi e coinvolgenti ambienti da esplorare, l tutto in cooperativa fino a quattro giocatori.

Il trailer di oggi rivela anche il primo assaggio del mondo di Hammerwatch II: i nuovi cicli giorno/notte danno la sensazione di un mondo circostante realistico e contribuiscono a rendere più efficiente l’IA dei nemici mentre i giocatori affrontano bestie, sconfiggono orde di non morti e affrontano le forze del male in un’ode epica ai GDR d’azione classici.

Blight l’Orribile e il suo esercito di draghi sono riusciti nel sinistro intento di detronizzare Re Roland e portare distruzione nel Regno di Herian, ma la speranza si nasconde nelle profondità del sistema fognario, dove la resistenza in favore del re è ancora forte. Per suo ordine, infatti, a un ristretto numero di potenti eroi esperti è stato affidato il compito di sconfiggere i draghi di Blight e riportare il regno ai suoi antichi fasti.

Potrete avventurarvi in solitaria o radunare un gruppo per aiutare la resistenza di Re Roland, in cooperativa online fino a quattro giocatori, affrontando le diverse missioni epiche nel vasto e dinamico mondo di Hammerwatch II. Si potrà viaggiare attraverso Isola Hammer, Fallowfields e le oscure regioni montuose di Blackbarrow, il tutto realizzato nel caratteristico stile artistico pixelato di Hammerwatch. Si potrà creare un eroe heriano personalizzato scegliendo tra cinque diverse classi di personaggio: Paladino, Arciere, Furfante, Mago e Stregone, personalizzando il proprio aspetto e salendo di livello per sbloccare nuove potenti abilità e capacità.

I fan potranno contare su un nuovo strumento per la creazione di mappe e chi gioca su PC avrà a disposizione un mondo completamente modificabile, in quanto sarà disponibile il supporto per mod fin dal lancio per modificare livelli, creare nuove storie e diventare l’artefice della propria avventura.

Modus Games ha inoltre annunciato oggi che un’edizione speciale di Hammerwatch II, Hammerwatch II: Edizione Cronache, è disponibile per il preordine a 39,99 $ e sarà disponibile nei negozi specializzati e in versione digitale al momento del lancio. L’Edizione Cronache include Hammerwatch originale rimasterizzato e ulteriori palette di colori dei personaggi, elementi facciali e un pacchetto di voci per i personaggi.

