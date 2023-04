Dragon Quest XII: The Flames of Fate, logo aggiornato: novità in arrivo?

Nelle scorse ore Square Enix ha aggiornato il logo di Dragon Quest XII: The Flames of Fate, facendo ipotizzare a molti l’arrivo di novità a breve. Il gioco è scomparso dai radar da mesi e i fan dell’acclamata serie JRPG bramano notizie già da un po’. Intanto, come potete vedere dall’immagine che trovate in apertura di questa notizia, il logo è stato aggiornato con una versione più definita nei contorni e nei colori che ora appaiono più accesi.

Il logo, infatti è lo stesso, ma l’impatto è molto più incisivo e luminoso rispetto al vecchio. Anche l’illuminazione mette maggiormente in risalto la scritta centrale che ora troneggia con ancora più forza. Ovviamente una modifica del logo, non significa nulla in sé, ma si sa che anche il più piccolo cambiamento può riaccendere le speranze.

mysteriously, the Dragon Quest XII logo has been updated. I found this from a Japanese website & it seems like it might be the press release logo. could mean we'll get DQ12 news soon pic.twitter.com/EWOB1oQQW2 — james 🎈 (@souIstyce) April 7, 2023

Del resto, il progetto è stato annunciato ormai ben due anni fa e da allora non sono stati rivelati dettagli né sul periodo d’uscita né sulle piattaforme di riferimento. Lo scorso anno Yuji Horii aveva rivelato che la storia del gioco era già pronta, che il titolo necessitava di molto tempo per essere sviluppato visto che si tratta di un progetto di grande spessore. Ciò che sappiamo ad oggi è che Dragon Quest XII: The Flames of Fate utilizzerà il potente motore Unreal Engine 5 e che sarà contraddistinto da atmosfere maggiormente oscure e mature rispetto al passato.