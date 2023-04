Boby Dylan: le riprese del biopic con Timothée Chalamet inizieranno ad agosto

Il regista James Mangold ha di recente parlato del progetto biopic su Boby Dylan che vedrà come protagonista l’interprete Timothée Chalamet. Durante un’intervista il filmmaker ha rivelato che le riprese inizieranno ad agosto.

Ecco le sue parole:

Le riprese inizieranno ad agosto di quest’anno. Nel film analizziamo un periodo fantastico della storia d’America, con un giovane Bob Dylan che arriva a New York con solo due dollari in tasca, e che nel giro di tre anni entra a far parte dell’ambiente della musica folk newyorkese. E poi tutto ciò porterà alla sua ascesa. Si tratta di una storia molto interessante su un periodo bellissimo della storia d’America, in cui sono emersi personaggi come Woody Guthrie, Bob Dylan, Pete Seeger e Joan Baez.