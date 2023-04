Black Clover: la spada dell’Imperatore magico, trailer del film tratto dal popolare manga

Inizialmente previsto per il 31 marzo, il debutto ufficiale di Black Clover: La spada dell’Imperatore magico è stato ora ufficializzato al 16 giugno su Netflix, anche tramite il lancio del trailer della pellicola, che vi mostriamo in lingua originale sottotitolata.

Il popolare manga Black Clover, scritto e disegnato da Yūki Tabata e pubblicato su Weekly Shonen Jump di Shueisha, ha venduto oltre 17 milioni di copie nel mondo (Italia compresa) e dopo la serie animata e l’OAV arriva anche il lungometraggio, che racconta una storia ancora inedita, non presente nei fumetti ma comunque curata dall’autore originale: quella dell’Imperatore magico, per l’appunto. L’adattamento in OAV, prodotto da Xebec, è uscito a maggio del 2017, mentre l’anime dello studio Pierrot è stato trasmesso da ottobre 2017 a marzo 2021. La nuova pellicola animata è diretta da Ayataka Tanemura, sceneggiata da Johnny Otoda e Ai Orii, con il character design di Itsuko Takeda e la colonna sonora di Minako Seki.

Asta, un giovane nato privo di magia in un mondo in cui questa è tutto, coltiva la smisurata ambizione di diventare l'”Imperatore magico” superando tutte le avversità, dimostrando il suo potere e mantendo un giuramento fatto agli amici. In un mondo dove la magia è tutto, lui vuole diventare il più potente dei maghi!

