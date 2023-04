Ahsoka: David Tennant interpreterà Huyang

Durante la Star Wars Celebration 2023 sono arrivate diverse novità riguardo ad Ahsoka, la serie TV che farà il suo esordio su Disney+ durante il periodo estivo: oltre al teaser trailer è stato rivelato l’interprete del villain Thrawn, ed anche la presenza di David Tennant, che vestirà i panni del personaggio Huyang.

Tennant aveva già doppiato il character nella serie animata Star Wars: The Clone Wars. Ricordiamo che Huyang è un architetto droide che aiuta gli iniziati dell’Ordine degli Jedi a costruire le proprie spade laser. Per tutti gli appassionati di fantascienza, chiaramente, David Tennant rappresenta uno dei maggiori interpreti di Doctor Who.

Rosario Dawson sarà la protagonista di Ahsoka Tano, con il personaggio che ha fatto il suo debutto in live-action nella serie The Mandalorian. Assieme alla Dawson ci sarà Natasha Liu Bordizzo come Sabine Wren, e non mancherà Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker, e ci sarà pure Mary Elizabeth Winstead. La serie è stata scritta da Dave Filoni, che produrrà il progetto assieme a Jon Favreau e Kathleen Kennedy.