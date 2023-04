Twitter, altro che trasparenza: il codice sorgente diffuso dal social è stato ritoccato

La scorsa settimana, Twitter ha pubblicato il codice sorgente dell’algoritmo che gestisce le raccomandazioni della sezione “Per Te” sul sito di codice open-source GitHub. La sezione “Per te” è quella che mostra all’utente tweet popolari provenienti da account che non segue, ed è distinta da quella che mostra esclusivamente i contenuti pubblicati da account che ha deciso di seguire. È, in altre parole, fondamentale nel contribuire a rendere un tweet virale, facendogli raggiungere centinaia di migliaia o milioni di persone.

Secondo il sito Engadget, in realtà la porzione del codice non rivelerebbe molto dei sistemi di ranking usati dal social network. Insomma, non è come se Coca-Cola avesse rivelato la formula segreta che rende speciale la sua bevanda, per capirci.

Al contrario, il codice sorgente pubblicato sarebbe stato altamente ritoccato e non includerebbe tutte le informazioni sul funzionamento dell’algoritmo. Twitter ha deciso di trattenere il codice relativo agli annunci pubblicitari, ai sistemi di sicurezza e ai modelli utilizzati per addestrare l’algoritmo per proteggere la privacy e prevenire eventuali abusi da parte di utenti malevoli. Sol Messing, professore associato presso il Centro per i Media Sociali e la Politica della NYU e ex dipendente di Twitter, ha commentato che la parte più importante dell’algoritmo non è stata resa pubblica, quindi il suo funzionamento rimane inscrutabile.