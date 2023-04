Tutti su! Buon compleanno Claudio: il film evento sulla musica di Claudio Baglioni

Arriva nelle sale italiane il 15, 16 e 17 maggio “Tutti su! Buon compleanno Claudio“, prodotto da Friends & Partners insieme con Come srl, in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma e distribuito da Medusa Film. Si tratta di un film evento sul progetto musicale inedito di Claudio Baglioni dal titolo “Dodici Note – Tutti su!”, che si è composto di dodici straordinari eventi tenutisi dal vivo dal 3 al 19 giugno 2022, alle Terme di Caracalla, in Apertura della Stagione Lirica del Teatro dell’Opera di Roma.

Per la prima volta in assoluto, un’apertura così prestigiosa è stata affidata a un compositore e interprete di musica moderna, per uno spettacolo fortemente innovativo, potente e interdisciplinare. “Dodici Note – Tutti su!” ha visto Baglioni accompagnato da ben centoventitre tra musicisti, coristi e performer classici e moderni, con la direzione artistica e la regia teatrale di Giuliano Peparini. In scena anche l’Orchestra Italiana del Cinema, fondata negli storici studi di registrazione “Forum Studios” e diretta da Danilo Minotti, autore degli arrangiamenti insieme a Paolo Gianolio, e il Coro Giuseppe Verdi con il Direttore Artistico Marco Tartaglia e il Maestro del Coro Anna Elena Masini. La pellicola riproporrà i momenti salienti di questo evento musicale irripetibile.

Rianimare le nostre vite con la musica, dopo il lungo, difficile e doloroso silenzio imposto dalla pandemia significa ritrovare noi stessi, il senso del nostro cammino e dello stare insieme. Le dodici note, l’alfabeto del più universale, profondo e poetico dei linguaggi, costituiscono la chiave per comprendere noi stessi, gli altri e rendere il futuro una casa bella, luminosa, aperta e finalmente degna di essere abitata. Aveva ragione quel filosofo che sosteneva che la vita, senza musica, sarebbe un errore. La ripartenza del nostro Paese, allora, significa anche rimediare a questo “errore”, ritrovarsi e ritrovarci, grazie all’energia del più potente social network della storia dell’umanità: la musica.

commentò Baglioni all’epoca dell’annuncio del progetto Dodici Note Solo, nel 2021.

