The Resident: Fox cancella la serie TV dopo sei stagioni

Fox ha deciso di cancellare la serie TV The Resident dopo sei stagioni. Il medical drama conclude così la sua corsa. I risultati a livello di audience, nonostante non siano stati negativi, non sono sufficienti per giustifare la produzione di una nuova stagione.

La co-creatrice Amy Holden ha dichiarato:

Per me è stato un grande percorso. The Resident continuerà ad essere vivo e vitale per tutti coloro che vorranno continuare a vederlo. Oggi è un giorno di gratitudine nei confronti di tutto il grande cast e la squadra di lavoro che hanno condiviso questa esperienza.

Già da qualche tempo si parlava di una possibile cancellazione, tanto che la sesta stagione è stata realizzata per dare un finale alla serie, anche se eventualmente erano già in ballo delle idee per la settima, qualora la produzione fosse andata avanti.

Ricordiamo che The Resident è un medial drama con protagonisti Matt Czuchry, Emily VanCamp e Manish Dayal. La serie ha fatto il suo esordio su FOX a maggio del 2017, mentre in Italia va in onda sul canale satellitare Fox Life dal marzo 2018. In chiaro viene trasmessa su Rai 1 dal giugno 2019, ed è disponibile su Disney+ in streaming.