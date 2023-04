Tesla menziona per la prima volta la Model 2: l’elettrica compatta di massa

In un documento riservato agli addetti al settore, Tesla menziona per la prima volta tre veicoli in uscita nel corso dei prossimi anni.

Tesla ha pubblicato un documento tecnico che fornisce diversi dettagli tecnici (si parla di assunzioni, di materie prime e molto altro) del Master Plan – Parte 3 presentato a marzo. Il documento di per sé non sarebbe particolarmente interessante, non per un pubblico generalista quantomeno, non fosse che una delle sezioni menziona per la prima volta alcuni veicoli futuri.

Nel capitolo “Batteries for Transportation”, Tesla ha accennato a tre nuovi veicoli: un modello compatto, un veicolo commerciale/trasporto passeggeri e un autobus. Quello che ci interessa di più è probabilmente il primo: si tratta della tanto chiacchierata Tesla “economica” pensata per il pubblico europei.

Il modello compatto, che potrebbe chiamarsi Model 2 o Model Q, avrà una batteria da 53KWh di tipo LFP. Tesla ritiene che questa tipologia di batteria sia la più adatta per i veicoli a autonomia standard, mentre i modelli a lunga autonomia richiedono chimiche ad alta densità energetica. Tesla prevede che il veicolo compatto avrà un potenziale di vendita di 42 milioni di unità, quasi il doppio delle attuali linee più vendute, Model 3/Y.

Tesla non fornisce una possibile tempistica per l’inizio della produzione del nuovo veicolo. Si prevede che la Tesla Model 2 verrà prodotto a un ritmo di 4 milioni di unità all’anno, di cui 2 milioni provenienti dalla nuova Gigafactory in Messico, con Giga Berlin e Giga Shanghai che si spartiranno equamente i restanti 2 milioni.