Super Mario Bros. Il Film – L’interprete di Luigi nel live-action lo definisce poco inclusivo

John Leguizamo è stato l’interprete di Luigi nel film live-action su Super Mario degli anni Novanta. L’attore non è molto convito da Super Mario Bros. Il Film, e sembra non essere intenzionato a vederlo, e questo perché lo giudica un lungometraggio poco inclusivo.

Ecco le sue parole:

Non guarderò il film. Avrebbero potuto dare spazio ad un personaggio latino come me. Ero rivoluzionario all’epoca, ed hanno stoppato questa cosa. Hanno incasinato l’inclusività.