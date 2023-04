Shazam! Furia degli Dei, dieci minuti in anteprima gratuita dal film DC

Neanche un mese dopo l’uscita in sala Shazam! Furia degli Dei è già disponibile in versione digitale, per l’acquisto e il noleggio: non esattamente un segnale incoraggiante sull’eventuale futuro del personaggio, dato che una finestra così corta (in maniera imprevista) indica molto semplicemente che la pellicola è andata sotto le aspettative e si cerca di massimizzare i risultati in fretta, per poi archiviare e passare avanti, un po’ come successo in Disney con Strange World – Un mondo misterioso. E tutto questo, naturalmente, non ha a che vedere con la qualità effettiva del film, anzi. Ad ogni, come consuetudine, il lancio digital per WB è accompagnato dal rilascio su YouTube dell’incipit della pellicola, per un totale di una decina di minuti. Buona visione!

Shazam! Furia degli Dei racconta le nuove avventure di Billy Batson, un teenager al quale basta pronunciare la parola magica “SHAZAM!” per trasformarsi nel supereroe – nonché suo alter ego adulto – Shazam. Dotati dei poteri degli dei, Billy Batson e gli altri membri della sua famiglia adottiva stanno ancora imparando a destreggiarsi tra la vita adolescenziale e quella di supereroi adulti. Si ritroveranno però a fronteggiare le Figlie di Atlante, un vendicativo trio di antiche divinità alla ricerca della magia che è stata loro rubata molto, molto tempo fa. Così Billy, alias Shazam, e la sua famiglia torneranno in azione per salvare i loro superpoteri, le loro vite e il destino di tutto il mondo.

Tra le star nel cast ritroviamo Zachary Levi nel ruolo di Shazam; Asher Angel che torna ad interpretare Billy Batson; Jack Dylan Grazer nei panni di Freddy Freeman; Adam Brody interpreta Super Hero Freddy; Ross Butler è Super Hero Eugene; Meagan Good nel ruolo di Super Hero Darla; D.J. Cotrona interpreta Super Hero Pedro; Grace Caroline Currey è Mary Bromfield / Super Hero Mary; Faithe Herman interpreta Darla Dudley; Ian Chen nel ruolo di Eugene Choi; Jovan Armand è Pedro Pena; Marta Milans interpreta Rosa Vasquez; Cooper Andrews nei panni di Victor Vasquez; e con Djimon Hounsou che torna a interpretare Wizard.

