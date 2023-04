Scavano un buco nel muro e entrano dentro l’Apple Store: rubati iPhone per 500.000$

Un gruppo di ladri ha rubato più di 400 prodotti elettronici da un Apple Store sfruttando un piano piuttosto pittoresco, quasi dal sapore hollywoodiano. I ladri sono riusciti ad accedere al negozio scavando un tunnel e partendo dal bagno di un negozio di macchine di caffè nei pressi dell’attività. L’Apple Store in questione si trova all’interno di un centro commerciale, l’Alderwood Mall di Seattle. Insomma, un luogo che si presume sia controllato costantemente dalla sicurezza: è davvero insolito che i rumori di un’operazione del genere non siano stati avvertiti da nessuno.

Il proprietario del negozio adiacente ha detto di essere grato che nessuno sia rimasto ferito perché il furto è avvenuto mentre il negozio era chiuso. In cinque anni di attività presso il centro commerciale, non si era mai verificato un episodio di questo tipo. A dire il vero, la polizia non ha notizia di nessun tentativo di furto o rapina. Complessivamente, i ladri hanno rubato quasi mezzo milione di dollari in prodotti di Apple.

“Il nostro ingresso principale era bloccato. Hanno aperto con la forza la nostra porta anteriore”, ha spiegato Eric Marks, il responsabile regionale del negozio Seattle Coffee Gear. “Hanno scavato un buco nel muro che dava direttamente sul magazzino posteriore dell’Apple Store. Sono sorpreso che abbiano scelto il mio negozio per arrivare al negozio di Apple, non avevo la minima idea di essere così vicino o addirittura adiacente al loro punto vendita”.

I ladri avrebbero tagliato un buco nel muro del bagno di un negozio per accedere allo negozio della Apple che si trova nel centro commerciale Alderwood Mall. La polizia di Lynnwood ha dichiarato che il furto è avvenuto dopo le 19 di domenica e che gli impiegati di Apple si sono accorti del furto solamente la mattina successiva.

I ladri hanno rubato 436 iPhone e diversi altri iPad e Apple Watch. In teoria, ad Apple è sufficiente identificare il seriale dei prodotti rubati per bloccarne l’accesso da remoto: rivenderli sarà molto difficile, se non impossibile.