Il test del razzo SpaceX Starship potrebbe avvenire la prossima settimana

L’avviso della FAA afferma che la data principale prevista per il lancio è il 10 aprile, ma elenca le date di riserva dell’11 e 12 aprile. La società di razzi e satelliti SpaceX del miliardario Elon Musk deve ancora ottenere una licenza di lancio per quello che dovrebbe essere il suo primo test di volo orbitale da Boca Chica, in Texas. “La FAA non ha deciso di rilasciare una licenza per l’operazione SpaceX Starship Super Heavy e l’avviso di pianificazione del centro di comando della FAA non deve essere interpretato come un indicatore che una decisione di rilasciare una licenza sia stata presa o sia imminente”, ha dichiarato la FAA in un comunicato. SpaceX non ha risposto a una richiesta di commento. Reuters riferisce che la licenza di lancio di SpaceX per il test della Starship potrebbe essere concessa dalla FAA lunedì, secondo una persona che ha familiarità con il processo e che ha chiesto di non essere nominata. Il processo di autorizzazione, pur essendo prossimo al completamento, potrebbe richiedere più tempo a causa di un esame di conformità ambientale.

La missione di prova segnerà il primo lancio del sistema di razzi Starship di SpaceX, completamente impilato, alto 394 piedi (120 metri), composto da un razzo Starship montato in cima a un primo blocco “Super Heavy” con 33 motori a razzo. Il sistema di razzi dovrebbe essere lanciato dalle strutture Starbase dell’azienda in Texas e dispiegare il secondo stadio della Starship nello spazio, dove completerà un’orbita completa prima di rientrare nell’atmosfera terrestre e precipitare a decine di miglia dalla costa delle Hawaii. Il booster Super Heavy tenterà un atterraggio in Texas vicino al sito di lancio. SpaceX afferma che Starship sarà un sistema di trasporto completamente riutilizzabile per trasportare equipaggio e merci in orbita terrestre, sulla Luna, su Marte e oltre.