Il razzo cinese Tianlong-2 raggiunge l’orbita

L'industria spaziale cinese è in fase di sviluppo ed è dotata di capacità per competere con i colossi statali.

Space Pioneer, la prima azienda privata in Cina a raggiungere l’orbita, ha fatto la storia dell’accesso privato allo spazio. Il 2 aprile, la società ha lanciato con successo il razzo Tianlong-2 dal centro di lancio Jiuquan, nel deserto del Gobi. Questo evento è stato storico perché è la prima volta che un razzo a combustibile liquido è stato lanciato in orbita da un’azienda aerospaziale cinese. Inoltre, è la prima volta che una startup raggiunge con successo l’orbita al primo tentativo.

Prima di Space Pioneer, l’azienda privata LandSpace aveva già provato ma il suo volo inaugurale ha fallito. Il razzo Zhuque-2 di Landspace ha avuto un problema al secondo stadio, il che ha causato la perdita di tutto il carico utile e impedito il raggiungimento dell’orbita. Il successo di Space Pioneer apre ora le porte alla fase successiva della missione: il rilascio di un piccolo satellite in un’orbita polare intorno alla Terra a circa 500 chilometri di altezza, in una posizione “fissa” rispetto al Sole. Il satellite, chiamato Ai Taikong Kexue e messo a punto da un’altra azienda cinese, la Hunan Hangsheng Satellite Technology Co. Ltd, testerà le sue capacità di telerilevamento.

Tianlong-2 è un razzo a tre stadi in grado di trasportare fino a 2 tonnellate nell’orbita terrestre bassa oppure 1,5 tonnellate nell’orbita sincrona, quella scelta per il lancio di Lianlong-2. Nei prossimi giorni si saprà se il rilascio del satellite è avvenuto correttamente e se Space Pioneer si confermerà a tutti gli effetti una pioniera nello spazio privato cinese.