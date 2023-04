Guardiani della Galassia Vol. 3: la colonna sonora, il dietro le quinte e le iniziative UCI

Non c’è film Marvel dalla colonna sonora più iconica di Guardiani della Galassia, e la tradizione non si spezza certo col terzo episodio, Guardiani della Galassia Vol. 3, del quale spunta in rete la playlist ufficiale su Spotify, ma stavolta non in forma di “cassettina” singola quanto di playlist o, per meglio dire, “Mixtape” ufficiale con, all’interno, anche le canzoni dei primi due film. La nuova OST ha un suono più moderno, non andando a pescare solo nei classici degli anni ’80 e ’90, e si apre con la versione acustica di Creep dei Radiohead. Peter Quill, del resto, è tornato sulla Terra e si sarà pure ammodernato in fatto di musica, negli ultimi anni! Inoltre vi mostriamo un inedito dietro le quinte ufficiale della pellicola, pubblicato da Marvel.

Parlando delle iniziative sul suolo italiano previste per il lancio della pellicola, UCI Cinemas dedica agli appassionati Marvel la possibilità di ricevere un omaggio e di partecipare al concorso lanciato per l’arrivo in sala, previsto per il 3 maggio, di Guardiani della Galassia: Volume 3. Acquistando online un biglietto per assistere alle proiezioni previste dal 3 al 7 maggio, infatti, tutti gli spettatori avranno in omaggio l’esclusivo poster del film. Inoltre acquistando online e registrando entro il 19 maggio sul sito guardianidellagalassia3.ucicinemas.it il biglietto per le proiezioni in programma dal 3 al 14 maggio tutti gli amanti del team di improbabili Super Eroi parteciperanno a un concorso e avranno la possibilità di vincere il set musicale galattico dei Guardiani della Galassia, composto da “Guardian Of The Galaxy: Vol 1 Vynyl” e “Guardian Of The Galaxy: Vol 2 Vinyl”, i vinili con le colonne sonore dei primi due capitoli della saga che segue le avventure di Peter Quill e della sua squadra, oltre a un paio di cuffie on ear wireless, un moderno giradischi, due altoparlanti di qualità e uno splendido amplificatore, tutti dotati di tecnologia Bluetooth. Una splendida occasione per apprezzare nel migliore dei modi uno degli elementi che hanno reso iconica la saga, ovvero le splendide musiche che fanno da sottofondo alle avventure del supergruppo.

Nel film Marvel Studios Guardiani della Galassia: Volume 3, l’amato gruppo di improbabili supereroi si sta ambientando a Knowhere. Ma non passa molto tempo prima che le loro vite vengano stravolte dal turbolento passato di Rocket. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire la sua squadra intorno a sé in una pericolosa missione per salvare la vita di Rocket, una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.

Il film è interpretato da Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, con Vin Diesel nei panni di Groot e Bradley Cooper in quelli di Rocket (nella versione originale), Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter e Maria Bakalova. Guardiani della Galassia: Volume 3 è scritto e diretto da James Gunn e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Nikolas Korda, Sara Smith e Simon Hatt sono i produttori esecutivi.

Leggi anche: