Grosso guaio all’Esquilino: La leggenda del Kung Fu, Lillo balla nella nuova clip

Un ballo scatenato per Lillo nella clip inedita di Grosso guaio all’Esquilino: La leggenda del Kung Fu, nuovo film per Prime Video.

Prime Video ha svelato, in occasione del debutto sulla piattaforma streaming, una clip esclusiva del nuovo film Grosso guaio all’Esquilino: La leggenda del Kung Fu. In una divertente scena che fa un po’ “Pulp Fiction alla amatriciana”, Lillo Petrolo non riesce a trattenersi e mostra le sue doti di ballerino ad una stupita Carolina Crescentini.

Nel cast della pellicola, al loro fianco ritroviamo Riccardo Antonaci, Ludovica Nasti, Yoon C. Joyce, Ismaelchrist Carlotti, Mario Luciani e Giorgio Colangeli. Il film è diretto dal duo Younuts!, da un’idea di Alessandro Logli, prodotto da Lucky Red in collaborazione con Prime Video ed è ora disponibile, in esclusiva, su Prime Video.

Grosso guaio all’Esquilino: La leggenda del Kung Fu racconta la storia di Davide, un tredicenne nerd e timido che vive con sua madre Asia nella capitale, nel cuore del quartiere Esquilino. Davide trascorre le sue giornate con il suo amico Yang e, mentre tenta costantemente di sfuggire da Nadir, il bulletto della scuola, sogna di conquistare il cuore di Yasmin. Davide tenta di ritrovare fiducia in se stesso grazie all’arrivo nella sua vita di Martino, un attore di B-Movie al verde che per sopravvivere si finge supremo conoscitore dell’arte marziale del Kung Fu.

