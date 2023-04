Dalíland: il trailer del film con Ben Kingsley ed Ezra Miller

Ecco il trailer di Dalíland, il film su Salvador Dalì con Ezra Miller in uscita il 9 giugno.

07—Apr—2023 / 10:17 AM

La regista di American Psycho Mary Harron ha deciso di cimentarsi in un progetto particolare, considerando che il suo ultimo film s’intitola Dalíland, e racconta la vita di Salvador Dalì, soffermandosi in particolare sulla fase matura dell’autore. Vi proponiamo qui di seguito il trailer.

Ecco il filmato.

DALÍLAND ha come protagonista Ben Kingsley che veste i panni di Salvador Dalí, e racconta degli ultimi anni di matrimonio del celebre artista con la moglie Gala (Barbara Sukowa) e delle fratture che iniziavano a crearsi tra i due. La storia è ambientata tra New York e la Spagna nel 1974, ed è raccontata dal punto di vista di James (Christopher Briney), un giovane assistente che si ritrova a supportare Dalí per allestire la sua galleria.

Tra gli altri interpreti ci sono Ezra Miller nei panni di Dalì da giovane; Christopher Briney che farà James; Rupert Graves (Sherlock) farà il braccio destro di Dalì, il capitano Moore; Suki Waterhouse (Misbehaviour) farà Ginesta; e Mark McKenna (The Winter Lake) sarà Alice Cooper.

La data stabilita per l’uscita del lungometraggio Dalíland è quella del 9 giugno.