Barbie: impazza la mania dei character poster personalizzati con la web app ufficiale

L’atteso lungometraggio dedicato a Barbie sarà nelle sale italiane dal 20 luglio 2023, distribuito da Warner Bros. Pictures: dopo lo scetticismo iniziale da parte del pubblico, i trailer ufficiali hanno alimentato la curiosità non solo dei fan della bambola Mattel ma di tutti coloro che si sono trovati a vederli, e i character poster da poco rilasciati hanno fatto il resto, mostrandoci tra l’altro molti volti noti in ruoli che non erano ancora stati svelati. La cosa più divertente in assoluto è che esiste una web-app ufficiale che permette a chiunque di “diventare” Barbie e Ken in uno di questi poster… e naturalmente oltre che coi selfie in tanti la stanno usando per creare meme e parodie con altri personaggi o personalità di nome Barbara e Ken. Trovate l’app a quest’indirizzo. Vi mostriamo anche il nuovo poster e le foto ufficiali finora rilasciate.

“Vivere a Barbie Land significa essere perfetti, in un luogo perfetto. A meno che tu non stia attraversando una crisi esistenziale. Oppure tu sia un Ken.” recita la breve sinossi: per capire meglio il senso del film vi invitiamo a guardare il trailer della pellicola realizzata dalla sceneggiatrice e regista candidata all’Oscar Greta Gerwig, con protagonisti i candidati all’Oscar Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni di Barbie e Ken. Insieme a loro nel cast anche America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Rhea Perlman e Will Ferrell. Fanno parte del cast del film anche Ana Cruz Kayne, Emma Mackey, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya e il premio Oscar Helen Mirren. Gerwig ha curato la sceneggiatura del film insieme al candidato all’Oscar Noah Baumbach, ispirandosi alla celebre bambola omonima della Mattel, ce da più di sessant’anni ormai è entrata nell’immaginario comune.

