Welcome To Derry: ecco i primi nomi del cast della serie TV

Ecco i primi nomi del cast che faranno parte della serie TV Welcome To Derry, sviluppata da HBO.

La produzione di Welcome to Derry, la serie TV che esplorerà l’universo di IT, sta proseguendo, e da poco sono stati annunciati i primi membri del cast della produzione: stiamo parlando di Taylour Paige, Jovan Adepo, James Remar e Chris Chalk.

Nono sono state offerte delle informazioni sui ruoli che andranno a interpretare questi attori in Welcome to Derry, ma possiamo comunque ricordare che Taylour Paige, dopo una partecipazione ad High School Musical 3: Senior Year, ha recitato anche nel film Zola; Jovan Adepo è stato presente in Babylon; Chris Chalk ha fatto parte della serie su Perry Mason, e James Remar è comparso in Dexter.

Welcome to Derry uscirà sulla piattaforma HBO Max entro quest’anno. La serie sarà ambienta negli anni Sessanta, in un periodo che precede gli eventi di IT: Capitolo Uno, ed includerà anche le origini di Pennywise.

C’è attesa attorno questo progetto, anche perché negli ultimi tempi l’attore Bill Skarsgård ha fatto sapere di non essere stato contattato per vestire i panni di Pennywise, perciò sarà importante capire se ci sarà un suo sostituto.