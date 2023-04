The Last Case of Benedict Fox: nuovo video gameplay dall’ID@Xbox

The Last Case of Benedict Fox è tornato a mostrarsi in occasione dell'ID@Xbox con un nuovo video di gameplay commentato dagli sviluppatori.

The Last Case of Benedict Fox è tornato a mostrarsi in occasione dell’ID@Xbox con un video di gameplay commentato dagli sviluppatori. Il filmato, che trovate qui sotto, si sofferma in particolar modo sulle possibilità offerte dal sistema di combattimento: il protagonista avrà diverse armi a disposizione da usare. Potrà sfoderare il coltello per sferrare attacchi ravvicinati o far uso della sua pistola per colpire i nemici a distanza.

Il video mette poi l’accento anche sulla componente esplorativa. The Last Case of Benedict Fox è un metroidvania e dovremo esplorare diverse zone per avanzare nell’avventura e ovviamente alcune di queste risulteranno precluse fino al momento in cui non avremo le skill o gli oggetti giusti. Ad esempio, viene mostrato come sia necessario possedere la torcia elettrica per poter scendere e sopravvivere nella cosiddetta Twilight Zone.

Vi ricordiamo che The Last Case of Benedict Fox ci mette nei panni di un sedicente investigatore. Nel gioco, saremo chiamati ad esplorare gli anfratti di un’immensa villa decadente, il luogo del macabro omicidio di una giovane coppia e la scomparsa del loro bambino, in cerca di indizi. Il protagonista, legato a doppio filo al suo compagno demone, dovrà sfruttare i suoi poteri per passare dalla realtà ad un mondo alternativo chiamato “Limbo“, un luogo oscuro in cui albergano i ricordi fatiscenti di coloro che ormai non ci sono più.

The Last Case of Benedict Fox sarà disponibile dal 27 aprile 2023 per PC, Xbox Series X/S e Xbox One. Il gioco sarà incluso al lancio nel catalogo di Xbox Game Pass.