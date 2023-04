Punisher: Jon Bernthal e Thomas Jane insieme in due foto da multiverso

Jon Bernthal e Thomas Jane insieme nella stessa foto è un qualcosa che fa pensare a Tom Holland assieme a Andrew Garfield e Tobey Maguire. I due interpreti di Punisher sono stati protagonisti di alcuni scatti insieme in cui hanno fatto alludere ad uno scenario da multiverso.

Che sia possibile una loro partecipazione insieme a Daredevil: Born Again? Intanto ecco il post.

Da qualche giorno si parla anche di uno standalone sul personaggio di Punisher, considerando che alcuni scooper sul web hanno fatto girare questa voce, sottolineando anche alcuni dettagli riguardanti Daredevil: Born Again che riguardano il Punisher di Jon Bernthal.

Sembra che il character possa essere tra i principali avversari di Kingpin, che in Daredevil: Born Again correrà verso il posto di sindaco di New York, e metterà il Punitore in cima alla lista delle sue minacce. Il tutto potrebbe dare uno spunto per una serie TV standalone di Punisher.

Mentre ricordiamo che Thomas Jane ha vestito i panni di Punisher nel lungometraggio del 2004 che ha visto come altro protagonista John Travolta. Vedremo un’espansione del Multiverso Marvel sullo schermo? Magari la serie su Daredevil potrà darci delle risposte.