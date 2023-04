Per Twitter la radio pubblica americana è alla pari dei media del Cremlino

La radio pubblica americana trattata alla stregua dei media di regime, come i quotidiani di proprietà del partito comunista cinese o Russia Today. Twitter ha assegnato alla NPR l’etichetta di “State affiliated media“. L’avviso comparirà sotto tutti i tweet dell’emittente radio, peccato che le vecchie linee guida del social (nel frattempo modificate in fretta e furia, a cose fatte) specificassero esplicitamente che la definizione di “state affiliated media” non potesse essere applicata a tutti quei media sì di proprietà di uno Stato, ma comunque dotati di redazioni indipendenti e non controllate politicamente. Proprio come la NPR o la BBC, due media che venivano citati esplicitamente dalle FAQ del social come esempio di indipendenza dal potere politico.

«È una notizia disturbante», ha commentato il CEO dell’emittente, John Lansing.

Come evidenzia Mediaite, un blog statunitense, Twitter ha modificato furtivamente le sue linee guida proprio per cancellare una precedente menzione all’NPR, che veniva indicata come esempio di emittente finanziata da un governo, ma giornalisticamente indipendente.

“I media finanziati dallo stato ma con un’indipendenza editoriale, come ad esempio la BBC nel Regno Unito o NPR negli Stati Uniti, non sono definite come media affiliati allo stato”, si leggeva nella pagina delle linee guida. Mercoledì mattina, Twitter ha rimosso il testo “o NPR negli Stati Uniti”, mentre rimane ancora adesso la menzione alla BBC. Le vecchie FAQ sono ancora accessibili usando il sito Wayback Machine. Per la cronaca, Twitter non ha ancora modificato le linee guida ufficiali in lingua italiana. Mentre scriviamo questa notizia, le FAQ in italiano spiegano chiaramente che «le organizzazioni mediatiche finanziate da uno Stato e dotate di indipendenza editoriale, come la BBC nel Regno Unito o la NPR negli Stati Uniti, non sono considerate media affiliati a uno Stato».

“Siamo rimasti disturbati dallo scoprire che Twitter ha etichettato NPR come un media affiliato ad un governo, una definizione che, secondo le stesse linee guida di Twitter, non è applicabile alla NPR”, ha dichiarato Lansing. “NPR, con le sue stazioni locali e affiliate, riceve il sostegno di milioni di ascoltatori che si rivolgono ai nostri contenuti per ricevere un giornalismo indipendente e basato sui fatti. NPR è sinonimo di libertà di parola, la nostra missione prevede di responsabilizzare i potenti. Che Twitter ci etichetti in questo modo è inaccettabile”.