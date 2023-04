Minecraft: ecco la data d’uscita del film con Jason Momoa

Ecco la data d'uscita del film live-action su Minecraft, che avrà come protagonista l'interprete Jason Momoa.

06—Apr—2023 / 10:00 AM

Stanno aumentando i titoli cinematografici che mettono al centro videogiochi, ed uno dei prossimi in sviluppo riguarda Minecraft, film che avrà un protagonista d’eccezione come Jason Momoa. La data stabilita per l’uscita del progetto è quella del 4 aprile 2025.

Dal 2014 si parla di un film su Minecraft, che ha avuto fino ad ora una gestazione abbastanza lunga. La storia dovrebbe mettere al centro una ragazza adolescente ed un gruppo di persone all’avventura al suo fianco. I ragazzi dovranno affrontare il malvagio Ender Dragon ed i suoi tentativi di distruzione dell’Overworld. Si tratterà di un progetto live-action che sfrutterà molto la CGI.

A stabilire questa uscita è stata Warner Bros Discovery. La regia del film su Minecraft è di Jared Hess, mentre Roy Lee si occuperà della produzione assieme a Mary Parent e con Jon Berg, Cale Boyter, e Jon Spaihts. Coinvolta nel progetto ci sarà anche la svedese Mojang Studios, che metterà in campo come produttori Lydia Winters e Vu Bui.

Ricordiamo che Jason Momoa quest’anno arriverà al cinema anche con Fast X, il decimo film di Fast and Furious.