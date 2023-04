LEGO: il 7 aprile aprirà un nuovo store a Milano

Ecco tutti i dettagli sull'apertura del nuovo store LEGO a Milano, attivo dal 7 aprile in Piazza Gae Aulenti.

Il 7 aprile a Milano, in zona Portanuova, aprirà un nuovo store LEGO, che porterà i negozi dedicati allo storico brand dei mattoncini a salire a ben 25 nel nostro Paese. Il luogo esatto in cui aprirà lo store è Piazza Gae Aulenti.

Il locale sarà ampio 120 mq ed ospiterà diversi simboli di Milano. All’ingresso ci sarà il modello di un tram della serie Carrelli, composta da 2.050 mattoncini e realizzato da Luca Petraglia. Ed a partire dal 17 aprile si potrà trovare il modello del Bosco Verticale, realizzato da Riccardo Zangelmi. Ecco una serie d’immagini dedicate.

Inoltre, dal 13 al 26 aprile, dalle ore 11 alle ore 19 di fronte alla fontana, si potranno vivere esperienze a tema LEGO, con la riproduzione in scala 1:1 del playset Lego Friends: il ristorante di Heartlake City per un’installazione unica e gigante. L’evento sarà gratuito ma con prenotazione obbligatoria attraverso l’app Portanuova. Ed in più ci sarà anche il Pick a Brick Wall.

Rossana Mastrosimini, channel director Lego ha dichiarato: