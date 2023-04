Il primo pesce individuato a più di 8 chilometri sott’acqua

Una spedizione scientifica giapponese-australiana ha filmato per la prima volta dei pesci a più di 8 chilometri sotto la superficie dell’oceano e li ha filmati ancora più in profondità. Lo scienziato capo della spedizione, il professor Alan Jamieson, ha dichiarato lunedì che due pesci lumaca (Liparidae Gill, 1861) sono stati catturati in trappole posizionate a 8.022 metri di profondità nella Fossa del Giappone, a sud dell’isola, durante un viaggio di due mesi da parte di un team dell’Università dell’Australia Occidentale (UWA) e dell’Università di Scienze Marine di Tokyo. I pesci lumaca, della specie Pseudoliparis belyaevi, sono i primi ad essere stati catturati al di sotto degli 8.000 metri. Non è stato immediatamente chiarito quanto fossero grandi i pesci, ma è stato registrato che la specie raggiunge una lunghezza vicina agli 11 centimetri (4,3 pollici). Le telecamere a distanza calate dalla DSSV Pressure Drop della spedizione congiunta, hanno anche registrato una specie sconosciuta di pesce lumaca che nuota a 8.336 metri di profondità nella fossa di Izu-Ogasawara, al largo del Giappone meridionale.