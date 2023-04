Final Fantasy XVI: nuovo video mostra come combinare i poteri Eikon

Final Fantasy XVI torna a mostrarsi in un nuovo video tutto dedicato ai poteri Eikon. Il filmato, che trovate qui sotto, mostra in che modo Clive può combinare i poteri degli Eikon a sua disposizione per colpire i nemici. La breve sequenza di combattimento condivisa su Twitter da Square-Enix ci permette di vedere in che modo il protagonista può attingere ai poteri Eikon per dare vita a combo devastanti e spettacolari.

Combine Eikonic powers to defeat your enemies in Final Fantasy XVI. #FF16 pic.twitter.com/QigE8MLJdz — FINAL FANTASY XVI (@finalfantasyxvi) April 5, 2023

Nel filmato, vediamo infatti Clive utilizzare due poteri diversi: il primo è un colpo di Bahamut, Megaflare, che scatena una serie di raggi laser che inseguono il nemico. A seguire viene utilizzato Zantetsuken, tipica mossa di Odino, che esegue tantissimi fendenti uno dopo l’altro contro l’avversario. La combinazione di questi due poteri permette di bloccare il nemico, dando vita ad una serie di micidiali combo.

Vi ricordiamo che Final Fantasy XVI è il nuovo capitolo della celebre serie RPG prodotta da Square Enix ed uno dei giochi più attesi del 2023. Il gioco si distingue per la sua impronta marcatamente action ed il suo stile capace di riportare in campo un fantasy medievale che si rifà ai primissimi capitoli della serie, rielaborati ovviamente in chiave più moderna.

Final Fantasy XVI uscirà il 22 giugno 2023, inizialmente solo su PS5.

