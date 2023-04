Diabete: arriva un innovativo sistema digitale integrato

Abbott e Novo Nordisk hanno sviluppato un nuovo sistema digitale integrato per le persone affette da diabete. Le penne smart per l’autosomministrazione di insulina di Novo Nordisk, NovoPen 6 e NovoPen Echo Plus, ora sono compatibili con l’app FreeStyle LibreLink di Abbott. Grazie all’integrazione di tecnologie avanzate come il monitoraggio del glucosio con sensori e le penne per l’insulina connesse, le persone con diabete possono vedere rapidamente come le dosi di insulina somministrate, il cibo e l’attività fisica hanno effetti sui valori di glucosio. L’app registra una cronologia completa che mostra l’orario e il dosaggio di insulina assunta, oltre ai livelli di glucosio, aiutando a prevenire l’accumulo di insulina o la mancata assunzione di una dose.

Secondo Luigi Russo, General Manager di Abbott Diabetes Care Italia, ogni giorno le persone con diabete in terapia insulinica multi-iniettiva devono prendere numerose decisioni per gestire al meglio i loro livelli di glucosio e mantenere l’equilibrio glicemico. Grazie alla nuova partnership con Novo Nordisk, e alle altre che stanno sviluppando con diversi partner che producono dispositivi per l’insulina, Abbott è impegnata ad offrire alle persone con diabete tecnologie semplici ed in grado di cambiare positivamente la vita di ognuno contribuendo a ridurre l’impatto quotidiano della malattia.

Secondo Drago Vuina, General Manager e Corporate Vice President Novo Nordisk Italy, gli avanzamenti tecnologici nella terapia del diabete hanno portato a un netto miglioramento nel controllo glicemico. Grazie a questa collaborazione con Abbott, il team diabetologico sarà in grado di visualizzare le informazioni e prendere decisioni terapeutiche più informate e basate sui dati dei pazienti.

La tecnologia di monitoraggio del glucosio con sensori FreeStyle Libre è notoriamente associata a una riduzione delle ospedalizzazioni e a un miglior controllo dei parametri glicemici come l’emoglobina glicata (HbA1C). Le persone con diabete tipo 1 che utilizzavano il sistema FreeStyle Libre 2 hanno avuto una riduzione dell’HbA1C significativamente superiore rispetto ai tradizionali sistemi di automonitoraggio glicemico capillare (Smbg). L’uso del sistema FreeStyle Libre 2 ha comportato miglioramenti nella qualità di vita delle persone con diabete.