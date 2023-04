Aquaman 2: ecco la nuova data d’uscita

06—Apr—2023 / 8:32 AM

La produzione di Aquaman 2, intitolato Aquaman e il Regno Perduto, soprattutto nella sua fase di post-lavorazione è stata piuttosto tribolata, al punto da aver prodotto diverse date di uscita. E così si è passati dal periodo di marzo a quello di dicembre, con una nuova ulteriore data stabilita per l’arrivo in sala di Aquaman 2: stiamo parlando del 20 dicembre.

L’ultima data stabilita per l’arrivo al cinema di Aquaman 2 era quella del 25 dicembre, ma la Warner Bros. ha deciso di evitare di sfruttare il giorno di Natale e di uscire con qualche giorno di anticipo. In questo modo il film dei DC Studios entrerà in competizione con il nuovo titolo di Illumination, Migration, e con il sequel di Ghostbusters: Legacy.

In Aquaman 2 ci sarà il ritorno di Jason Momoa, ed anche la presenza di Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison, e Nicole Kidman. E si è parlato anche della possibile presenza di Ben Affleck e Michael Keaton. La regia è stata affidata a James Wan, che ha lavorato su una sceneggiatura di David Leslie Johnson-McGoldrick.

