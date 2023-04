Un domani le voci di Wikipedia verranno scritte dalle IA? Il fondatore non lo esclude

Recentemente, il fondatore di Wikipedia, Jimmy Wales, ha discusso del futuro ruolo delle IA all’interno dell’encicolpedia online più usata al mondo. In futuro le voci enciclopediche verranno scritte e curate da software come ChatGPT? Wales non lo esclude, per il momento.

“La discussione nella comunità di Wikipedia che ho visto finora è… le persone sono caute nel senso che siamo consapevoli che i modelli esistenti non sono abbastanza buoni, ma molti wikipediani sono anche intrigati, perché sembra che ci sia un enorme potenziale”, ha detto Wales. “Penso che siamo ancora lontani da poter dire: ‘ChatGPT, per favore scrivi una voce per Wikipedia sull’Empire State Building’, ma, onestamente, non so quanto lontani… sicuramente siamo molto più vicini di quanto avrei pensato due anni fa”, ha detto.

Wales ha ribadito che, per quanto ChatGPT sia già un prodotto estremamente sorprendente, i primi test di questa tecnologia hanno comunque evidenziato come esistano ancora numerosi limiti. “Uno dei problemi con la versione di ChatGPT che abbiamo oggi, sono quelle che OpenAI chiama ‘allucinazioni‘ – e che io invece chiamo mentire”, ha detto. “Ha la tendenza a inventarsi cose dal nulla, e questo sarebbe semplicemente inaccettabile per Wikipedia. Su questo dobbiamo fare molta attenzione”

Wales ha comunque affermato che le IA potrebbero tornare estremamente utili a Wikipedia. Magari non per scrivere voci enciclopediche da zero, ma magari – spiega il fondatore – per individuare eventuali errori o incongruenze nelle pagine già esistenti.