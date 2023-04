The Good Mothers: foto e video dalla grandiosa premiere romana della serie Disney

Presentata in pompa magna, a Roma, la nuova serie Disney+ The Good Mothers, da oggi disponibile sulla piattaforma streaming.

In occasione del suo debutto è stata presentata ieri a Roma la nuova serie originale italiana The Good Mothers, disponibile da oggi con tutti i sei episodi, in esclusiva, su Disney+. Per l’occasione, alla serata erano presenti i registi Julian Jarrold ed Elisa Amoruso, oltre ai protagonisti Gaia Girace, Valentina Bellè, Barbara Chichiarelli, Francesco Colella, Simona Distefano, Andrea Dodero e Micaela Ramazzotti. All’evento hanno partecipato anche numerosi ospiti del mondo dello spettacolo, della musica e del web, tra cui Serena Rossi, Ignazio Moser, Soleil Sorge, Pierpaolo Pretelli, Andrea Dianetti, Ludovica Olgiati, Giorgio Borghetti, Gabriele Rossi, Lorenzo Licitra, e molti altri ancora.

The Good Mothers, che racconta la ‘ndrangheta interamente dall’inedito punto di vista delle donne che hanno osato sfidarla, ha vinto il primo “Berlinale Series Award” alla 73° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, dove è stata presentata in anteprima mondiale lo scorso 22 febbraio nella sezione “Berlinale Series”. Il premio è stato istituito quest’anno ed è il primo dedicato alla serialità nella storia del Festival.

The Good Mothers è interpretata da Gaia Girace nel ruolo di Denise Cosco, Valentina Bellè nei panni di Giuseppina Pesce, Barbara Chichiarelli in quelli di Anna Colace, Francesco Colella in quelli di Carlo Cosco, Simona Distefano nel ruolo di Concetta Cacciola, Andrea Dodero in quello di Carmine e con Micaela Ramazzotti nel ruolo di Lea Garofalo.

Questa serie (basata sull’omonimo libro non-fiction del giornalista Alex Perry, premiato con il “George Polk award”, e adattata per lo schermo da Stephen Butchard) è un’opera corale e sfaccettata che racconta la storia vera di tre donne, cresciute all’interno dei più feroci e ricchi clan della ‘ndrangheta, che decidono di collaborare con una coraggiosa magistrata che lavora per distruggerla dall’interno. Queste donne dovranno quindi combattere contro le loro stesse famiglie per il diritto di sopravvivere e di costruire un nuovo futuro per se stesse e per i loro figli.

Leggi anche: