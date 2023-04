Street Fighter: Legendary produrrà un nuovo live action dal videogioco Capcom

A quanto pare, i tempi sono maturi: dopo i rumor degli scorsi giorni arriva ora la conferma che Capcom ha intenzione di riportare al cinema una delle sue IP principali, il videogioco di genere picchiaduro probabilmente più famoso del mondo: Street Fighter. Ad annunciarlo gli account social ufficiali della saga, asserendo che il nuovo film verrà realizzato in collaborazione con la grande casa di produzione Legendary.

📣 A new live-action Street Fighter movie is in the works! Co-produced by @Legendary Entertainment and Capcom. More news to come in the future! 👀 #StreetFighter pic.twitter.com/DyvjyWkXi2 — Street Fighter (@StreetFighter) April 5, 2023

“Altre informazioni seguiranno” avverte il post, ma per ora non c’è nulla a cui aggrapparsi: attori, registi, sceneggiatori di sorta né, in effetti, neanche indizi sulla trama o su quale videogioco andrà a essere basata la pellicola. Si andrà alle origini, e quindi al primissimo gioco del 1987 e alla serie Alpha? O direttamente dal leggendario secondo capitolo? Le possibilità, a ben vedere, sono molteplici, compreso qualcosa di più azzardato e a cavallo tra vecchio e nuovo (ovvero il sesto capitolo canonico in arrivo quest’anno).

Quel che è certo è che Capcom vorrà fare tabula rasa di quanto venuto prima: dai wuxia di Hong Kong degli anni ’90 al famigerato film con Van Damme e Raul Julia, per arrivare al terribile live action con Kristin Kreuk del 2009. Certo, ci sono state anche le webserie di Joey Ansah in epoca più recente, veramente ben fatte, ma erano poco più che produzioni indie autorizzate, e il progetto di una serie dai valori produttivi alti è sfumato durante la pandemia.

Ora è il turno di riprovare con un film, a quanto pare, anche se tutti i precedenti tentativi in merito non sono andati a buon fine e, a ben vedere, il gradimento medio delle pellicole tratte dai videogiochi Capcom (i vari Resident Evil e Monster Hunter) è stato piuttosto basso… anche se nel complesso la saga con Milla Jovovich protagonista ha fruttato davvero tanti soldi al botteghino, nonostante tutto.

Staremo a vedere: il trend attuale per i film tratti da videogiochi è comunque in salita, sia di gradimento, che di qualità effettiva, quindi possiamo ben sperare, anche perché Legendary solitamente sceglie generalmente bene i suoi progetti e li porta avanti con cura, e ha anche il precedente piuttosto recente di Detective Pikachu a garanzia.

