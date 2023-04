Nicolas Cage rivela che adorerebbe interpretare l’Uomo Lupo

Renfield uscirà nei cinema americani il 14 aprile, mentre in Italia il lungometraggio è atteso nelle sale per il 25 maggio. Nel frattempo l’interprete Nicolas Cage sta continuando a parlare delle sue influenze per il personaggio di Dracula, e della sua passione per i character horror. Per questo motivo Cage ha anche sottolineato come adorerebbe interpretare anche un altro mostro classico della Universal: stiamo parlando dell’Uomo Lupo.

Ecco le sue parole:

Ho già fatto una cosa del genere con Ghost Rider, però mi piacerebbe fare l’Uomo lupo. Si tratta di un personaggio spaventoso ed allo stesso tempo tragico. Però è già stato portato in scena molte volte, e non credo si faranno più film sull’Uomo Lupo. Però, per ciò che mi piacerebbe fare, quello sarebbe il personaggio adatto.

Ricordiamo che il primo film su The Wolf Man, L’Uomo Lupo, è stato portato sul grande schermo nel 1941 ed ha avuto come protagonista Lon Chaney Jr., che ha vestito i panni di un uomo trasformatosi in lupo mannaro. Da questo film sono stati tratti diversi adattamenti, tra cui, nel 2010, uno con protagonista Benicio del Toro. E nel 2017 il Dark Universe della Universal avrebbe dovuto dare spazio anche all’Uomo Lupo.