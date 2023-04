MultiVersus rimosso dagli store: è possibile giocare ancora fino a giugno

Come annunciato qualche giorno fa da Warner Bros, MultiVersus è stato rimosso ufficialmente dagli store. Da oggi, infatti, non sarà più possibile effettuare il download del gioco, ma si potrà comunque giocare al titolo fino a giugno per chi lo possiede già.

Durante tutto il periodo che va da oggi fino al 25 giugno 2023, data di chiusura dell’Open Beta, continueranno a essere aggiunte missioni giornaliere per ottenere punti battle pass, ma le Weekly Seasonal Milestone non saranno più aggiornate. Che cosa succederà dunque a partire dal 25 giugno? In sostanza, la versione beta verrà definitamente bloccata con la disattivazione del supporto online fino al rilascio della versione definitiva prevista per il 2024.

MVPs, as of now, #MultiVersus is no longer downloadable for new players and has been temporarily removed from storefronts, along with Gleamium. You can play online modes until June 25 before the game goes offline in preparation for launch. For more info: https://t.co/MNPn82lhN0 — MultiVersus (@multiversus) April 4, 2023

Ricordiamo che Multiversus è stato lanciato nel 2022 e che è arrrivato a superare i 144.000 utenti contemporanei solo per quanto riguarda il primo giorno su Steam. Il gioco poi ha ottenuto un discreto successo raggiungendo i 10 milioni di giocatori in due settimane e superando i 20 milioni in meno di un mese.

Tuttavia, per tutta una serie di problematiche che vanno dai bug agli XP raddoppiati, insieme ad altri cambiamenti impopolari, il gioco ha subito un rapido declino degli utenti attivi. Di conseguenza, il team ha scelto di mettere offline l’open beta per effettuare le dovute migliorie e modifiche in vista del lancio della versione definitiva.