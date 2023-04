Facebook, i videogiochi online arrivano sulle videochiamate di Messenger

Facebook ha appena annunciato l’implementazione di alcuni giochi multiplayer all’interno delle videochiamate all’interno di Messenger. Questa funzionalità consente di conversare con amici e familiari mentre si gioca ad uno dei 14 titoli attualmente disponibili. La funzione di gioco durante le videochiamate, attualmente, è disponibile su Messenger per iOS, Android e sul web, senza necessità di installare client aggiuntivi.

I 14 giochi disponibili includono diversi giochi noti, come Words With Friends, Mini Golf FRVR e molti titoli più recenti come Card Wars e Exploding Kittens. Ogni titolo è progettato per essere giocato da almeno due persone, mentre il numero massimo di giocatori per ogni partita varia da gioco a gioco. Alcuni supportano fino a 6 giocatori, ad esempio.

I giochi sono stati ottimizzati per Messenger. Ad esempio, troviamo delle classifiche con tutti gli utenti di Messenger, oltre che un’interfaccia progettata per essere integrata all’interno delle videochiamate.

Per testare la nuova funzione è sufficiente avviare una videochiamata su Messenger, premere il comando “modalità di gruppo” e, quindi, l’icona con su scritto “Gioca”. A quel punto Messenger mostrerà il catalogo di giochi disponibili. Facebook Gaming afferma che altri giochi gratuiti verranno aggiunti già nel corso dei prossimi mesi.