Cruel Intentions: Amazon lavorerà al reboot

05—Apr—2023 / 9:45 AM

Dopo che era stato inizialmente annunciato nel 2021, ora Amazon ha stabilito ufficialmente lo sviluppo della serie TV su Cruel Intentions. A lavorare sul progetto saranno Phoebe Fisher e Sara Goodman, Sony Pictures Television, Amazon Studios e Original Film.

Secondo quanto riportato da Deadline la serie racconterà di due spietati fratellastri che fanno di tutto per rimanere al vertice in un college di Washington DC. Quando un incidente minaccerà questo sistema, la coppia farà tutto il necessario per preservare il proprio potere e la propria reputazione, persino seducendo la figlia del vicepresidente degli Stati Uniti. Phoebe Fisher si occuperà della scrittura del pilot con la supervisione di Goodman. I due successivamente scriveranno la serie completa.

Ricordiamo che il progetto originale risale al 1999 e vede nel cast Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Reese Witherspoon, e Selma Blair che vestono i panni di ricchi studenti di un college di New York City. Si tratta di un moderno adattamento del racconto di Pierre Choderlos de Laclos’ del 1782 intitolato Les Liaisons dangereuses. Dal film originale sono stati tratti un prequel del 2000, un sequel nel 2004, ed un musical nel 2015.