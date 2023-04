ChatGPT potrà pianificare le vacanze degli utenti di Expedia

Per il momento solo su iOS e negli Stati Uniti. "Le IA possono essere un'opportunità preziosa per i viaggiatori", ha detto il CEO di Expedia.

Expedia sta integrando ChatGPT nella sua app come test beta a partire da martedì. Il gigante delle prenotazioni di viaggio vuole capire se la capacità di utilizzare l’AI generativa quando si tratta di pianificare viaggi può essere una risorsa preziosa per gli utenti.

Il chatbot, disponibile in inglese su iOS, può dare consigli su dove andare, dove soggiornare, cosa vedere e cosa fare. Lo strumento salverà anche gli hotel discussi durante la conversazione nell’app; in questo modo, gli utenti potranno recuperarli in un secondo momento a completare la prenotazione del viaggio.

“Vediamo nelle IA un’opportunità davvero interessante per rendere l’esperienza di acquisto, e l’esperienza di scoperta, più facile per alcune persone che vogliono usare il linguaggio naturale”, ha commentato il CEO di Expedia, Peter Kern. “Potrebbe non essere un’esperienza adatta a tutti, potrebbe non essere qualcosa di adatto a tutti i nostri consumatori. Non lo sappiamo ancora.”

Il mese scorso l’azienda ha lanciato un plugin per ChatGPT, permettendo ai consumatori di utilizzare Expedia mentre interagivano con il modello di linguaggio. Ora sta portando le capacità dell’IA all’interno della sua stessa app. Expedia non ha investito in OpenAI, l’azienda produttrice di ChatGPT, ma Kern ha detto che le due società sono entrambe impegnate in una “esperienza di apprendimento” per capire come le IA generative possono cambiare il settore dei viaggi e fornire nuovi servizi agli utenti.

“L’AI generativa apre sicuramente un nuovo spettro di opportunità”, ha aggiunto la CTO di Expedia, Rathi Murthy.