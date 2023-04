Azimut Benetti sceglie un nuovo socio di minoranza

Il Gruppo Azimut|Benetti ha annunciato l’ingresso di un nuovo socio di minoranza nel proprio capitale sociale, con una quota del 33% del capitale sociale: il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, Public Investment Fund (PIF), uno dei più grandi al mondo. PIF entra nel Gruppo con la prospettiva di investitore strategico di lungo termine e potrà sostenere la crescita dimensionale e tecnologica dell’azienda, grazie alla sua forza finanziaria e alle sinergie con altri settori. Il Gruppo potrà beneficiare della posizione di rilievo di PIF quale investitore globale.

L’operazione verrà conclusa grazie all’esito favorevole dei filing antitrust e regolamentari. TIP (Tamburi Investment Partner), già socio di Azimut|Benetti da oltre 8 anni, rimarrà nel capitale sociale del Gruppo con una quota ridotta, segno della perdurante fiducia nella crescita di lungo termine del Gruppo e nella guida della famiglia Vitelli.

La Chair del Gruppo Azimut|Benetti, Giovanna Vitelli, ha dichiarato la sua soddisfazione per l’ottenimento della fiducia di uno dei maggiori fondi sovrani a livello globale, già presente nel lusso, nella tecnologia e nel tempo libero. PIF accompagnerà il Gruppo Azimut|Benetti nel lungo termine e le offrirà nuove importanti opportunità di business anche in un’area geografica, il Medio Oriente, in forte sviluppo. La famiglia, assieme al management di sua fiducia, mantiene un ampio controllo del Gruppo e con esso la sua conduzione strategica.