Arnault e Meyers sono i più ricchi del mondo nel 2023

Nella lista dei più ricchi del mondo stilata dalla rivista Forbes, i primi posti sono occupati da Bernard Arnault e Francoise Bettencourt Meyers, rispettivamente amministratore delegato del gruppo del lusso Lvmh e erede del gruppo cosmetico L’Oréal. Questa è la prima volta nella storia della classifica che la coppia più ricca del mondo è composta da un uomo e una donna. Il loro patrimonio totale ammonta a 291,5 miliardi di dollari, il che dimostra la forza dell’economia francese.

Invece l’ex uomo più ricco del mondo Elon Musk si piazza al secondo posto della classifica, con un patrimonio di 180 miliardi di dollari, seguito da Jeff Bezos con 114 miliardi di dollari. Al quinto posto si trova Warren Buffet con un patrimonio di 106 miliardi di dollari. La donna più ricca del mondo, Francoise Bettencourt Meyers, è presente nella lista per il terzo anno consecutivo, insieme ad altre sei donne francesi tra i 43 miliardari presenti in Francia.

In Italia, il miliardario più ricco è Giovanni Ferrero, presidente esecutivo dell’azienda Ferrero, che si piazza alla trentesima posizione della lista mondiale con un patrimonio di 38,9 miliardi di dollari. Lo stilista Giorgio Armani, invece, figura al 157esimo posto con un patrimonio di 11,1 miliardi di dollari.

In generale, la classifica di Forbes 2023 mostra come la pandemia non abbia impedito la crescita della ricchezza dei miliardari, che hanno visto aumentare la loro fortuna complessiva del 17% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, è importante ricordare che la disparità economica nel mondo è ancora un problema serio e che la maggior parte delle persone non beneficia della crescita della ricchezza dei pochi più ricchi.