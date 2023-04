Twitter ha cambiato logo: pesce d’aprile in ritardo?

Nella giornata di oggi, gli utenti di Twitter sono stati accolti da una sorpresa insolita. Il logo ufficiale del social network è stato modificato: addio all’uccellino blu, al suo posto ora è presente il cane shiba inu che ha ispirato il meme “doge“. Lo stesso meme, peraltro, alla base dei dogecoin, cioè la criptovaluta nata per scherzo di cui Elon Musk è ossessionato.

Elon Musk non ha commentato ufficialmente il cambiamento, ma si è limitato a condividere alcuni meme e uno screenshot risalente a marzo dell’anno scorso. «Credi che serva una nuova piattaforma?», aveva twittato il miliardario in risposta ad un commento del fondatore di Wall Street Bets. «Non serve: basta che compri Twitter e rimpiazzi il logo dell’uccello con un doge».

«Ahah sarebbe folle», aveva replicato Musk. Eppure, grossomodo 12 mesi dopo eccoci qua. È tutto successo per davvero.

In realtà, non è chiarissimo se il cambiamento sia qui per restare o se, al contrario, si tratti di una specie di pesce d’aprile tardivo. Twitter non ha annunciato ufficialmente il cambiamento, inoltre l’azienda non ha nemmeno più un ufficio stampa. Come era successo in altre occasioni, i media americani che hanno tentato di raggiungere via email il social per ottenere delucidazioni hanno ottenuto in risposta una emoji piuttosto ‘sgradevole’.