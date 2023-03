L’ultimo cambiamento di Twitter è un disastro. The Verge chiede spiegazioni, l’azienda risponde con un emoji della cacca

L’ultima modifica di Twitter rende le risposte molto più difficili da filtrare. Ora, quando si guardano le risposte, i tweet non mostrano effettivamente a chi l’utente sta rispondendo, rendendoli una serie confusa di messaggi fuori contesto. Non è nemmeno chiaro se si tratti di un aggiornamento voluto o di un glitch. Il che rende alla perfezione l’idea di quanto la gestione del social network da parte di Elon Musk sia stata caotica e talvolta incomprensibile.

Il cambiamento rende più difficoltosa l’esperienza di Twitter in una serie di piccoli modi. Se si clicca su un tweet con delle risposte, si vedranno elencate sotto il tweet come in passato, ma non avranno un collegamento così evidente con il tweet originale. Le risposte ai tuoi tweet continueranno a comparire nella scheda Notifiche, ma sembreranno solo tweet casuali e delle risposte specifiche a qualcosa che hai scritto.

È un cambiamento bizzarro, che ha creato confusione tra gli utenti e anche tra gli addetti ai lavori. «Forse tutto ciò significa che questo cambiamento è solo un errore e non un vero aggiornamento», ha commentato, ad esempio, il sito The Verge. Sempre The Verge ha spiegato di aver contattato l’ufficio stampa di Twitter per un commento, ottenendo però in risposta un’emoji a forma di cacca.