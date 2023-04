Street Fighter 6: i controlli Moderni saranno legali nei tornei, ecco lo stupendo joystick ufficiale Hori

I fan dei picchiaduro sono in fibrillazione per questo 2023, che si preannuncia scoppiettante per il genere come non capitava da lustri. A capitanare il tutto sarà Street Fighter 6, in uscita il 2 giugno, che porterà con sé tantissime novità tra cui due metodi di controllo alternativi, due dei quali ora ufficializzati come legali per i tornei. Tornei ai quali si potrà partecipare anche utilizzando il nuovissimo e superaccessoriato arcade stick ufficiale della Hori.

Come dicevamo, Street Fighter 6 metterà a disposizione dei suoi giocatori tre differenti stile di imput dei comandi: quello Classico, che con le dovute differenze nelle meccaniche prevederà l’utilizzo di sei tasti base legati a sei tipi di calci e pugni più tutta una serie di combazioni e movimenti rotatori, come da tradizione del genere, il nuovissimo controllo Dinamico, pensato per chi ama il button mashing e in cui le combo sono “decise” dal computer in base all’andamento del gioco e alla distanza dall’avversario, e il sistema Moderno, che riflette in buona parte la semplificazione tattica apportata al genere da Smash Bros, e in cui supermosse e combo sono generate da combinazioni semplici di tasti e direzioni non casuali. Ebbene, Capcom ha confermato che il controllo Dinamico non sarà accettato ai tornei ufficiali, mentre il Classico e il Moderno sì, ufficializzando dunque il fatto che, sì, si tratta di controlli relativamente semplificati quelli operati in modalità “Moderno” ma, comunque, necessitano di una certa conoscenza e maestria, ma risultano comunque equilibrati rispetto alla modalità Classica.

Potete vedere i diversi stili di comando nei seguenti video ufficiali:

Veniamo ora alla nuova bestiolina di casa Hori, da sempre ditta alleata dei combattenti da salotto e già fautrice di controller ufficiali per SF IV e V: il nuovo “Fighting Stick Alpha Street Fighter 6 Edition” si presenta come un massiccio joystick da sala per un giocatore con comoda disposizione orizzontale. Il colore riprende il viola “street” a cui siamo ormai abituati, e l’artwork di base base presenta i personaggi di Jamie e Luke, ma è intercambiabile con altre diciotto varianti di pannello da scaricare.

Il cavo è da dieci piedi, la levetta direzionale e i tasti sono di qualità Hayabusa; sono presenti inoltre tutti i tasti PS specifici (e un “tournament lock” che impedisce la messa in pausa accidentale del gioco) e un touch pad. Lo chassis è facilmente apribile e smontabile, per permettere riparazioni o customizzazioni, operazioni abbastanza comuni per gli appassionati hardcore del genere. Il controller è pensato e perfettamente compatibile con PlayStation 4 & 5 e PC: tutto, ovviamente, ufficiale e con licenza sia da parte di Sony che di Capcom.

