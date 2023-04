Road 96: Mile 0, trailer di lancio per l’avventura “musicale”

DigixArt e Ravenscourt annunciano tramite il trailer di lancio che Road 96: Mile 0, prequel dell’acclamato Road 96, è disponibile da oggi su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC (tramite Steam) e Nintendo Switch, in digitale: vestite i panni di Zoe e Kaito per scoprire la verità che il loro Paese sta cercando di nascondere.

Road 96: Mile 0 è un gioco narrativo d’avventura, dotato di una forte componente musicale, creato da DigixArt, lo studio francese vincitore di cinque premi Pégases e che ha sviluppato Road 96 e 11-11 Memories Retold. In questo titolo pubblicato da Ravenscourt, si alternano le prospettive di Zoe e Kaito, due adolescenti con vite e ideali diversi che vivono e si avventurano a White Sands, una lussuosa città in cui risiede l’élite di Petria e in cui lavorano i genitori di Kaito.

Zoe è uno dei personaggi di Road 96 e viene dalla parte ricca della città e suo padre lavora per il governo. Kaito, un personaggio di Lost in Harmony, vive invece nella zona meno agiata… La loro amicizia è solida, ma presto tutto potrebbe cambiare, perché il loro viaggio in Road 96: Mile 0 metterà a dura prova il loro rapporto e tutto ciò in cui credono. Si dice che i soldi non possano comprare né la felicità né l’amicizia. Questi ragazzi sono dei sognatori e presto scopriranno qual è la loro strada. Ma rimarranno amici?

Tutti i giocatori possono spingere ulteriormente la loro esperienza con il Stronger Together Bundle, che include l’ebook interattivo Road 96: About a girl e la colonna sonora, con “Land Locked Heart” dei The Midnight e altri brani.

Questo nuovo eBook è un must per tutti coloro che desiderano scoprire cosa succede a Zoe tra i due giochi; rivela nuovi posti in Petria, rivisita gli eventi chiave da una prospettiva diversa, con Jarod, Stan & Mitch, Alex, Fanny e John. Segreti esclusivi vengono svelati in questo ebook disponibile solo in inglese e francese.

Per coloro che vogliono vivere un’esperienza di immersione profonda nell’universo di Road 96, il Full Journey Bundle contiene invece i due giochi: l’acclamato Road 96 e il suo prequel Road 96: Mile 0. Sia l’OST che l’ebook possono essere acquistati come DLC indipendenti.

