Pangolini cinesi: il commercio illegale e la scarsa regolamentazione

I pangolini, unici mammiferi ricoperti di squame, stanno diminuendo drasticamente in Asia e in Africa, soprattutto a causa del commercio illegale. Parte del commercio, sia legale che illegale, sostiene il mercato della medicina tradizionale cinese, che ha attirato l’attenzione sulla conservazione. Il livello di domanda di pangolini e altri animali per la medicina tradizionale cinese, tuttavia, non è stato studiato a fondo. In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Conservation, la dottoressa Yifu Wang, attualmente ricercatrice postdoc presso l’Università di Hong Kong, ha indagato sul commercio di squame di pangolino in Cina, intervistando il personale di ospedali e negozi di prodotti farmaceutici in due province (Henan e Hainan). Tra ottobre 2016 e aprile 2017, lei e il suo team hanno parlato con i medici di 41 ospedali e con i proprietari e gli assistenti di 134 negozi farmaceutici. La ricerca ha rilevato che le squame di pangolino e i loro derivati erano ampiamente disponibili negli ospedali e nei negozi di prodotti farmaceutici delle province di Henan e Hainan. La legislazione in vigore, tuttavia, non è stata in grado di impedire il continuo commercio illegale di prodotti a base di pangolino. Il suo team ha scoperto che il 46% degli ospedali e il 34% dei negozi farmaceutici intervistati vendevano illegalmente prodotti a base di squame di pangolino.

“L’attuale commercio legale consente a 711 ospedali di vendere prodotti a base di pangolino come medicinali, con norme relative al produttore, alla confezione e alla quantità nazionale di vendita annuale”, spiega il dottor Yifu Wang. “Tuttavia, abbiamo dimostrato che le squame di pangolino sono molto richieste e i venditori non autorizzati sono comunemente trovati a venderle illegalmente”.

“Secondo le stime, le quantità di prodotti commercializzati dai venditori legali autorizzati superano di gran lunga la capacità di approvvigionamento delle fonti legali”, prosegue la dottoressa. Questo diffuso commercio illegale, unito alla capacità di approvvigionamento legale molto limitata rispetto alla domanda del mercato, è preoccupante”. I ricercatori sottolineano l’urgente necessità di ridurre la domanda di squame di pangolino da parte della medicina tradizionale cinese e di rivedere l’attuale sistema di commercio legale. “Sottolineiamo anche l’importanza di incorporare il settore della medicina tradizionale cinese nella lotta al commercio illegale di fauna selvatica e nella conservazione delle specie al di là dei pangolini”, concludono. I ricercatori intendono continuare a indagare sul mercato illegale di fauna selvatica in Cina per studiare e regolamentare il commercio anche e soprattutto dopo il COVID-19.