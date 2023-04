Google Bard riceve un importante update: ora sa fare correttamente 2 + 1

Bard, l’assistente virtuale annunciato da Google in risposta al successo di ChatGPT, ha recentemente ricevuto un importante aggiornamento. Ora l’IA se la cava un pochino meglio nelle domande di logica e matematica, cioè due delle aree in cui, fino ad adesso, faceva più fatica. Ora l’IA di Google dovrebbe evitare di inciampare frequentemente in errori tragicomici.

Ad esempio, alcuni utenti avevano segnalato come l’IA di Google facesse fatica anche con addizioni molto banali. Per qualche ragione, Bard era convinto che 1 + 2 facesse quattro. Ora sa che fa 3, il che è sicuramente… un passo in avanti. Su Twitter, il dipendente di Google Jack Krawczyk ha spiegato che presto Bard sarà anche in grado di generare righe di codice, una funzione che ChatGPT offre già da diverso tempo.

Bard aveva dimostrato diverse lacune anche nel formulare risposte di senso compiuto a domande di logica. Uno degli esempi più tragicomici circolati in rete, ad esempio, mostrava come Bard si rifiutasse di rispondere alla domanda “cosa pesa di più? Cinque chili di piume o un manubrio da un chilo?”. L’IA tendeva a rispondere che “non esiste una cosa simile a cinque chili di piume”. Ora Bard non soltanto è finalmente in grado di determinare che cinque chili sono effettivamente più pesanti di un chilo, ma anche che l’esistenza di cinque chili di piume non viola le leggi della fisica.

Google ha ribadito che il team di sviluppo che segue il progetto sta continuamente apportando migliorie all’assistente virtuale ogni settimana, bilanciando la creazione di nuove funzionalità con la necessità di migliorare l’efficienza di Bard. Sundar Pichai, il CEO di Google, aveva ammesso in maniera molto trasparente che Bard sarebbe stato tutto fuorché perfetto nelle prime fasi della sua vita, aggiungendo che la fase di beta testing sarà essenziale per ottenere un prodotto stabile e in grado di offrire risposte pertinenti ed effettivamente utili. Recentemente aveva dichiarato che Bard avrebbe presto ottenuto funzionalità più avanzate. In un certo senso, la promessa è stata mantenuta.