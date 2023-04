Chirurgia vascolare ed endovascolare: l’utilizzo della medicina rigenerativa

L’Ospedale Galliera è il primo in Liguria a utilizzare la medicina rigenerativa in ambito di chirurgia vascolare ed endovascolare. Questa tecnica innovativa viene condotta dal dottor Enzo Fracchia dell’équipe del dottor Paolo Mortola, che ha applicato per primo questa tecnica nella regione.

La medicina rigenerativa è in grado di trattare pazienti con ischemia critica agli arti inferiori non rivascolarizzabile per povertà degli assi arteriosi della gamba o sottoposti a plurimi precedenti interventi, o ancora pazienti con ulcere croniche cosiddette “non healing”. Grazie all’utilizzo di un kit di filtrazione specifico, viene prodotto dal sangue periferico del paziente un concentrato cellulare autologo di monociti, che ha proprietà immuno-modulatorie, antinfiammatorie e rigenerative. Il concentrato viene iniettato nell’arto ischemico lungo il decorso delle arterie della gamba.

Il trattamento prevede un ciclo di tre sedute a distanza di circa un mese l’una dall’altra. Il primario della S.C. Chirurgia Vascolare ed Endovascolare ha trattato dieci pazienti con lesioni trofiche del piede o ulcere croniche che dopo mesi di cure tradizionali non erano guariti. Con questo trattamento, hanno potuto evitare l’amputazione e la maggior parte dei pazienti ha raggiunto la guarigione.

Presso l’Ospedale Galliera, vengono trattate le varie patologie vascolari arteriose, tra cui l’aorta addominale, le carotidi, le arterie viscerali e quelle degli arti. In campo arterioso vengono trattate le patologie aneurismatiche ed ostruttive del distretto addominale, degli arti inferiori e del distretto carotideo con approccio tradizionale, mini-invasivo ed endovascolare. La patologia varicosa viene trattata sia con tecniche chirurgiche tradizionali che con tecnica endovascolare in regime di Day Surgery. L’attività chirurgica di elezione viene effettuata quotidianamente presso il blocco operatorio centrale in una sala operatoria dedicata, che comprende attrezzature come l’angiografo con arco a C di ultima generazione, l’ecocolordoppler intraoperatorio per procedure ecoguidate e il monitoraggio anestesiologico ed emodinamico non invasivo.